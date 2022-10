Gazzetta esalta in metodo Spalletti: zero alibi e un gruppo più forte. Così l’assenza di Osimhen non si è sentita

Calcio Napoli - Niente alibi ed un gruppo più forte. Così la Gazzetta dello Sport evidenzia il salto di mentalità fatto dalla squadra di Spalletti. L'assenza di un top come Victor Osimhen non ha pesato perchè chi ha preso il suo posto non si è fatto influenzare da alibi di sorta. Un atto di forza di un gruppo che sa dove vuole arrivare.

Rendimento Napoli senza Osimhen

Ecco cosa scrive Gazzetta: