Gazzetta esalta il Napoli: vincere in questa maniera dopo i tremolii con il Cagliari ribalta ogni concetto. Gli avversari Champions devono temere la vitalità degli azzurri

CALCIO NAPOLI - Il Napoli travolge lo Spezia e torna prepotentemente in zona Champions dopo il pareggio all'ultimo minuto contro il Cagliari che è costato praticamente due punti agli azzurri. Ecco il commento di Gazzetta sulla vittoria dei partenopei.

Osimhen

SPEZIA-NAPOLI 1-4: IL COMMENTO DI GAZZETTA

Il quotidiano scrive: "Una sbirciatina ai risultati di oggi a Napoli la daranno, chiaro. Se arriveranno altre agevolazioni al cammino degli azzurri, tanto meglio per loro. Ma il Napoli potrebbe anche non aspettare le partite odierne per scrutare il proprio destino. Vincere sempre e sarà Champions, questo si sapeva. Ma vincere in questa maniera, dopo i tremolii con il Cagliari, può ribaltare i concetti e costringere le concorrenti a guardare la vitalità ritrovata da Osimhen e compagni. La Lazio è più staccata, la strada è comunque segnata: con 9 punti contro Udinese, Fiorentina e Verona, l’Europa più ricca accoglierà la squadra di Aurelio De Laurentiis. Il quale ha dispensato elogi via social, includendo anche l’allenatore: “Bravi Gattuso, brava la squadra… Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen”"