Gazzetta esalta il colpo Demme: tatticamente è insostituibile, con lui sono cresciuti sia Zielinski che Fabian

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta l'acquisto di Demme: "Tatticamente, Demme è un insostituibile negli schemi di Gattuso. La sua presenza sta garantendo equilibrio e anche forza al centrocampo. Pur non avendo un fisico bestiale, l’ex capitano del Lipsia è uno tosto, forse un tantino falloso, tanto da ritrovarsi diffidato dopo appena 6 partite giocate in campionato. Ma è funzionale per quelle che sono le esigenze dell’allenatore. Con lui, è cresciuto anche il rendimento di Zielinski e Fabian Ruiz"