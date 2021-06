Gazzetta - Emerson Palmieri prima scelta, ma c'è il nodo legato all'ingaggio: ADL è stato chiaro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Non è la concorrenza a spaventare il Napoli. Emerson Palmieri resta la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro, anche se Cristiano Giuntoli dovrà, in qualche modo, contrastare l’Inter che si è inserita nella trattativa Napoli e Chelsea. Il problema vero, invece, è rappresentato dallo stipendio che percepisce annualmente il giocatore, che è di 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che non rientra nei parametri di Aurelio De Laurentiis che ha imposto un ridimensionamento dei costi"