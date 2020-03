Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come l'emergenza Coronavirus tenga in bilico anche il prossimo Europeo. In questo momento, la UEFA ha confermato la manifestazione a giugno ma è inevitabile sia tutto incerto. Nel caso in cui la situazione diventasse più grave, per la rosea sarebbero al vaglio alcune soluzioni. Tra queste c'è anche quella di spostare l'Europeo nel 2021 o 2022 con altre conseguenze poi sui calendari.