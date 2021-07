Gazzetta elogia Osimhen: ha preferito stare con la famiglia in Nigeria anziché fare vacanze di lusso. La ricchezza non ne ha cambiato le abitudini

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Osimhen: "Le Maldive potranno aspettare, come Ibiza, Dubai o Miami, le mete preferite dei giovani calciatori. Osimhen ha preferito la sua terra, la semplicità di un abbraccio coi vecchi amici, l’emozione di una partita di calcetto su un campetto polveroso indossando, tassativamente, la maglietta numero 9 del Napoli col suo nome. E poi, le serate in famiglia, tra una cena e un festeggiamento che non manca mai. La ricchezza non ne ha cambiato le abitudini"