Gazzetta elogia Demme: l’uomo giusto al posto giusto, bravi Giuntoli e Gattuso a puntare su di lui

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia l'acquisto di Demme: "Non c’è dubbio che Demme sia l’uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto. Non parliamo di un fuoriclasse ma di un atleta tosto fisicamente che sa ricoprire con ottima scelta dei tempi, anche di gioco, quando abbassarsi in fase difensiva, o alzare il baricentro in quella di possesso. Il Napoli un giocatore così non ce l’aveva e dunque la scelta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del tecnico Rino Gattuso si è rivelata azzeccata, perché a volte non servono per forza campioni a rinforzare una squadra, ma giocatori con determinate caratteristiche"