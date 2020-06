Gazzetta elogia De Laurentiis: il suo decisionismo è stato determinante per trattenere Zielinski e Fabian. Non si è fatto intimorire da nulla

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia De Laurentiis: "Quello di De Laurentiis è stato fondamentale per tenersi stretti Zielinski e Fabian Ruiz. Il presidente non si è lasciato intimorire dalle pretese del centrocampista polacco durante la discussione per il rinnovo. Così come non si è lasciato tentare dagli 80 milioni che Real Madrid e Barcellona sarebbero stati disposti a pagare per il mediano della nazionale spagnola. De Laurentiis non ha voluto disperdere la qualità e il talento che i due giocatori hanno fin qui garantito e che dovranno garantire per la competitività futura del Napoli"