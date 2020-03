Gazzetta elogia De Laurentiis: il Napoli è uno dei pochi virtuosi della A! Zero debiti finanziari, si conferma abile venditore

Ultime notizie - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai bilanci delle società di Serie A, tra cui ovviamente quello del Napoli. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"De Laurentiis si conferma abile venditore. Le cessioni di Jorginho e Hamsik hanno regalato un altro esercizio in utile: +29,2mln nel 2018-19. In queste ultime stagioni i bilanci in attivo sono coincisi con alte entrate dal trading: +66,6 nel 16-17, +20,2 nel 13-14. Le altre stagioni si sono chiuse in rosso perché il Napoli ha alzato l’asticella delle spese: nel 18-19 stipendi passati da 118,2 a 135,1mln. In ogni caso, il Napoli è uno dei pochi virtuosi della A, come dimostrano il patrimonio netto accumulato con gli utili (145,4 milioni) e l’assenza di debiti finanziari."