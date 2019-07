Gazzetta - Elmas, al Fenerbache 16 mln più 2.5 di bonus legati a presenze e scudetto. Su di lui c'era anche l'Inter

Come riporta l'edizione odierna di Gazzetta dello Sport, dopo Di Lorenzo e Manolas, ecco il terzo acquisto del Napoli. Stamattina Elif Elmas effettuerà le visite mediche a Roma e già stasera raggiungerà i nuovi compagni in ritiro a Dimaro, nella Val di Sole. Centrocampista macedone ancora diciannovenne, arriva con ottime credenziali in Italia dopo esser maturato in fretta nel Fenerbahce. Ieri mattina il club di Aurelio De Laurentiis ha concluso una trattativa che andava avanti da diverse settimane, attraverso il mediatore George Gardi: al club turco andranno 16 milioni, più altri 2,5 di bonus.

Bonus scudetto

Questi sono legati alle presenze del giocatore (dovrà superare le venti stagionali) e anche allo scudetto azzurro. Una quota, quest’ultima, che al Napoli sarebbero ben felici di pagare. Dopo le visite mediche, Elmas sottoscriverà un contratto quinquennale che parte da un netto di 1,3 milioni alla prima stagione per arrivare a 1,7 milioni nella stagione 2023-24.

L’Inter, poi Ancelotti

Il macedone era negli scouting di diversi top club. E in maggio l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, aveva chiamato la vecchia conoscenza Goran Pandev per sondare il terreno. Poi il club nerazzurro ha virato su prospetti italiani, come Barella e Sensi, e allora il Napoli si è portato avanti. L’accelerazione alla trattativa l’ha data Carlo Ancelotti cui il giocatore piace moltissimo e ne intravede le potenzialità già dimostrate dallo spagnolo Fabian Ruiz. Per questo il diesse Cristiano Giuntoli ha abbandonato altre piste concentrandosi sulla trattativa turca. E lo stesso Elmas, tentato anche da altre possibili esperienze, si è convinto di scegliere Napoli proprio per la presenza di una garanzia in panchina come Ancelotti.

In attesa del poker

Ci vorrà più tempo invece per il quarto colpo di mercato, quello più atteso dei tifosi e che riguarda l’attaccante. Le voci che arrivano da Madrid dicono che James Rodriguez è sempre più vicino all’Atletico, nell’attesa che il Real decida se venderlo ai rivali il Napoli rimane vigile percorrendo strade alternative. Quella più desiderata di Ancelotti, che su James si è esposto parecchio, porta all’ivoriano del Lille Pépé, incalzato però dal Manchester United e affascinato dalla Premier League. Risalgono le quotazioni del messicano del Psv, Lozano, mentre sullo sfondo rimane la complessa vicenda Icardi.