Gazzetta - ECA, De Laurentiis potrebbe finire nella commissione che decide formati e regolamenti delle coppe: i dettagli

Il dibattito sul futuro del torneo più importante del calcio, la Champions League, continua in questi giorni a Ginevra con l’assemblea dell’Eca, l’associazione dei club europei. Tuttavia, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Champions che verrà dal 2024 non è l’unico tema in agenda:

"Oggi l’Eca rinnoverà il suo Board e potrebbe profilarsi all’orizzonte un «derby» italiano per l’unica poltrona disponibile tra Zhang e De Laurentiis. Naturalmente i due candidati non si sono sbilanciati: c’è il timore reciproco che la candidatura riceva accoglienza entusiastica e quindi meglio non esporsi. Fino a ieri sera hanno cercato di capire e il Napoli ufficialmente ha smentito di avere aspirazioni per il proprio presidente. Nei corridoi di Ginevra gira voce che Zhang potrebbe essere eletto nel Board, mentre De Laurentiis andrebbe al Club Competition Committee, che è poi la commissione Uefa che decide formati e regolamenti delle coppe"

ECA MARKETING & COMMUNICATIONS WORKING GROUP

Chairman

Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli

Vice-Chairman

Stefan Mennerich | FC Bayern München

Bureau Members

Jaromir Hamouz | FC Viktoria Plzeñ

Pal Orosz | Ferencvárosi TC

Working Group Members