Gazzetta - E' volata a due per il ruolo di vice Meret

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla situazione portieri in casa Napoli. Sembra ormai fatta per il rinnovo di Alex Meret che sarà il titolare della prossima stagione.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Un sondaggio rispetto al quale abbiamo dato la nostra disponibilità": così l’agente di Sirigu, Giovanni Branchini, si è espresso ieri a Radio Punto Nuovo. Il Napoli sta trattando il rinnovo con Meret, titolare in pectore a partire dalla prossima stagione e ha avviato il casting per il ruolo di vice: l’ex torinista sembra essere in pole position perché garantisce affidabilità. Occhio, però, a qualche alternativa che potrebbe arrivare dall’estero e ad un profilo esperto come lo svizzero Sommer".