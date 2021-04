Gazzetta - E' un peccato che alla guida del Napoli non ci sarà più Gattuso, almeno così sembra. C'è un tema da affrontare a Castel Volturno per il prossimo anno

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport continua a parlare del futuro di Rino Gattuso. A meno di clamorosi colpi di scena, l'avventura dell'allenatore a Napoli sembra ormai giunta agli sgoccioli.

Il quotidiano scrive: "Questa volta gli episodi non hanno cambiato il volto della partita, ma il rischio c’è stato ed è un tema che a Castelvolturno dovranno analizzare in vista della prossima stagione. È lì, nella testa, che va fatto il salto di qualità. Ed è un peccato che alla guida non ci sarà più Gattuso, almeno così sembra. Se il Napoli è insieme al Manchester City l’unica squadra dei cinque top-campionati europei ad aver portato almeno 6 giocatori a quota 5 reti, il merito è soprattutto del tecnico che ha saputo dare un’impronta di gioco chiara e definita".