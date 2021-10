Gazzetta e la sfida al Napoli: capiremo meglio le sue potenzialità, Osimhen giustifica il grosso investimento!

Napoli Calcio - Avanti ritornano, a pieno regime. Sono gli assi di Milan, Inter e Juve: Giroud, Dzeko e Dybala. Tutti all’attacco e tutti all’inseguimento di Osimhen, che con il suo Napoli non ha perso un colpo. Sabato riparte il campionato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Capiremo meglio quali saranno le potenzialità della capolista e chi davvero sarà in grado di lottare per lo scudetto sino alla fine. Il Napoli affronterà in casa un Torino danneggiato oltre misura dalle cadute nei finali, ma che concede pochi tiri in porta agli avversari. Qui si misurerà l’impatto di Osimhen, che Spalletti dovrà sfruttare al massimo prima della lunga parentesi del prestito in Coppa d’Africa. Il nigeriano giustifica il grosso investimento su di lui. Non è soltanto questione di quotazioni al rialzo: con il suo variegato repertorio, Victor è sempre più prezioso, non gli vengono risparmiate nemmeno le corvée in Europa League"