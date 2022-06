Gazzetta - Duello tra Napoli e Atalanta per un calciatore del Chelsea: i dettagli

Duello tra Napoli e Atalanta per Colwill del Chelsea. Il difensore piace sia a Giuntoli che al nuovo ds orobico D'Amico come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Ma in Inghilterra si parla anche di un altro giovane emergente monitorato dall’Atalanta: Levi Colwill, 19 anni, centrale difensivo di proprietà del Chelsea (contratto fino al 2025), lo scorso anno ha giocato 29 gare (26 da titolare) in Championship, in prestito all’Huddersfield. Ha molti estimatori in Premier, piace anche al Napoli e al Milan, il discorso potrebbe essere approfondito in caso di cessione di Demiral".