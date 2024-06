Gazzetta - Duello Napoli-Milan per Lukaku: il Chelsea apre alla cessione solo ad una condizione

Romelu Lukaku è senza dubbio uno dei primi nomi indicati da Antonio Conte a Giovanni Manna per rifnorzare l'attacco per il dopo Osimhen. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore del Napoli è da tempo in contatto con il centravanti belga ma bisogna fare i conti con la volontà del Chelsea che vorrebbe dare via Lukaku solo a titolo definitivo e non in prestito.

Sfida Napoli Milan per Lukaku

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, su Romelu Lukaku ci sarebbe anche il Milan che cerca un centravanti di peso dopo l'addio di Olivier Giroud. Il club rossonero prenderebbe l'ex Inter soltanto in prestito come fatto quest'anno dalla Roma.