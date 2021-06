Gazzetta - Due nomi pronti se dovesse saltare l'affare Emerson Palmieri: Giuntoli guarda in casa Liverpool

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elenca anche le alternative a Emerson Palmieri qualora il Napoli non riuscisse a chiuderlo. Sono due i nomi attenzionati da Giuntoli.

TERZINO SINISTRO NAPOLI: I NOMI

Il quotidiano scrive: "Discorso simile, almeno sulla scadenza del contratto, riguarda Reinildo Mandava, mancino del Lilla campione di Francia: se non procederà al rinnovo, il club transalpino potrebbe lasciarlo andare a cifra accessibili. Così come il greco Kostas Tsimikas, che il Napoli aveva inseguito ma che era finito per circa 13 milioni di euro al Liverpool. Con i Reds il mancino non ha mai convinto il tecnico Klopp che gli ha concesso solo 5 minuti in tutta la Premier e 7 presenze. A questo punto un prestito potrebbe essere soluzione gradita a tutti. E il Napoli avrebbe un altro Kostas greco".