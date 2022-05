Gazzetta - Due attaccanti hanno chiesto la cessione: partono in quattro, la scelta su Zerbin

Le ultime di calciomercato sul Napoli riguardo la scelta su Zerbin e le cessioni richieste da alcuni giocatori per il prossimo anno.

Napoli: cessioni e nuovi acquisti

Calciomercato Napoli - Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con l’arrivo dell’uruguaiano Mathias Olivera come terzino sinistro e del fantasista georgiano Khvicha Kvaratskhelia (molte le attese su questo 2001) sono stati coperti gli addii di Ghoulam e Insigne. Per cui si procederà a nuovi acquisti sono per integrare cessioni che saranno decise in questa lunghissima stagione di mercato che ci accompagnerà per tutta l’estate. Se Ounas andrà via, il club ha intenzione di riportare alla base il classe 1998 Alessio Zerbin che a Frosinone si è messo in luce, in Serie B. Ma questi sono dei movimenti cosiddetti minori e quello che interessa il tifoso è capire chi sarà il centravanti, l’uomo dei sogni, se dovesse finire in Premier Victor Osimhen. Petagna e Ounas hanno chiesto di andare via per giocare di più. Potrebbero essere addirittura quattro su sette gli attaccanti che non faranno parte del prossimo Napoli.