Gazzetta distrugge la Spagna: Fabian Ruiz ed altri sanno giocare a calcio ma non sembrano in grado di trascinare i compagni

Euro 2020 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "La Spagna non ha un leader. Ed è facile pensare all’assenza di Sergio Ramos. Mercoledì torna il capitano Sergio Busquets, e ovviamente in questo senso le cose miglioreranno. Però attorno a sé troverà una serie di giovani educati e calcisticamente preparati, però di profilo simile e senza la cattiveria necessaria per imporsi in questo tipo di torneo. Dani Olmo, Ferran Torres, Sarabia, Fabian Ruiz, Pedri, Oyarzabal sanno giocare a calcio ma non sembrano in grado di trascinare i compagni".