Gazzetta - Distorsione al ginocchio per Zaniolo: è in forte dubbio per la gara con il Napoli

Napoli calcio - In casa Roma ci sono da monitorare le condizioni di Zaniolo. L'attaccante è uscito anzitempo nel match contro la Juve per un problema al ginocchio e la sua presenza contro il Napoli sembra in forte dubbio. L'edizione odierna di Gazzetta scrive:

"Distorsione al ginocchio sinistro. Il che, di per sé, già mette un bel po’ di ansia, non fosse altro perché quel ginocchio lì – il sinistro – è quello vittima del secondo infortunio, quello operato in Austria per la rottura del legamento crociato anteriore destro dopo l’infortunio subito il 7 settembre di un anno fa, con la Nazionale, quando in Olanda Nicolò Zaniolo si accasciò e pianse. Una volta rientrato negli spogliatoi, però, si è capito che il problema era diverso e – cioè – un trauma in ipertensione del ginocchio e non una questione muscolare. Dallo staff medico della Roma non trapela preoccupazione, anche se ovviamente il giocatore svolgerà subito tutti gli esami del caso, molto probabilmente già oggi a Villa Stuart, la clinica di riferimento della Roma per tutte le questioni mediche e sanitarie"