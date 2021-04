Gazzetta difende Ibra: aveva ragione a dire di non aver insultato Maresca, c'è una prova chiara

NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sulla squalifica di Ibrahimovic: "Che Ibra possa aver avuto ragione nel dire di non aver mai insultato Maresca, lo si intuisce dall’entità del provvedimento che gli è stato riservato. Nell’articolo 36 del codice di giustizia sportiva si legge infatti che la sanzione minima, «in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara», come una chiara offesa all’arbitro, prevede «la squalifica per due giornate», salvo l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Lo svedese invece ne ha ricevuta una. E anche nelle motivazioni che emergono dal comunicato del giudice sportivo non si fa cenno ad insulti“.