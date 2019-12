Gazzetta difende i tifosi del Napoli: "Ci perdono loro, questo film tra squadra e dirigenza non appassiona più"

Se fosse un western, e poco ci manca, la situazione del Napoli è perfettamente identificabile in uno stallo messicano. Dove i tre protagonisti sono pronti ognuno a sparare all’altro, ma il pericolo reciproco crea una situazione di stallo, dimostrato dai risultati che non arrivano: siamo a 8 partite consecutive senza vittorie, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Gazzetta prende le parti dei tifosi