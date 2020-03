Gazzetta - Di Lorenzo intoccabile sia per Ancelotti che Gattuso: convince anche da difensore centrale

Notizie - Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, è il protagonista di un lungo focus dedicatogli dalla Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo un breve stralcio.

“È stato un intoccabile sia per Ancelotti sia per Gattuso: Di Lorenzo s’è imposto attraverso il lavoro e la continuità che è riuscito a dare al proprio rendimento. Sa difendere e sa spingersi oltre la metà campo, arrivando al cross con precisione. Ma il suo apporto, finora, non s’è limitato al solo ruolo di esterno. L’infortunio di Koulibaly e la poca affidabilità di Luperto hanno convinto Gattuso a spostarlo nel ruolo di centrale”