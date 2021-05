Gazzetta - Di Lorenzo e Insigne certi del posto all'Europeo: Meret resta in corsa come terzo portiere, non c'è Politano

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato i nomi ormai certi di far parte del gruppo azzurro che parteciperà al prossimo Europeo. In bilico, in chiave Napoli, resta solo Meret: "Donnarumma titolare, sperando la questione contratto non lasci strascichi (come il momento no degli juventini). Sirigu vice. Per la terza maglia sfida tra Meret, protagonista nel bel finale del Napoli, Cragno, rientrato con applausi nel Cagliari e Gollini, non sempre perfetto con l’Atalanta ma sempre stimato dal c.t. In difesa otto sicuri: Florenzi, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Acerbi, Bastoni ed Emerson. Attaccanti, sette già con le valigie pronte: Chiesa, Berardi, Belotti, Immobile, Insigne, Kean e Pellegrini"