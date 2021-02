Gazzetta - De Laurentiis vorrebbe Benitez dt ed uno tra Italiano e Juric in panchina! Traghettatori in giro non ce ne sono

Ultime notizie Napoli - La posizione dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è in discussione ma non è in bilico, solo perché i tecnici interpellati nelle ultime settimane dal presidente De Laurentiis non hanno dato la disponibilità a subentrare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Benitez ed un giovane nelle idee di De Laurentiis