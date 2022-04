Gazzetta su De Laurentiis, Sky e Kiss Kiss: interviste quasi senza contraddittorio

Smaltita la rabbia di una domenica da incubo vissuta davanti alla tv, Aurelio De Laurentiis riprende in pugno il Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Assicura che avrà ancora al suo fianco Luciano Spalletti in questi drastici cambiamenti: «Non ho mai pensato ad un altro tecnico», ha spiegato ieri in due diverse interviste che il presidente si è scelto: alla radio ufficiale Kiss Kiss e a Skysport. In queste chiacchierate quasi senza contraddittorio ADL ha spiegato le sue strategie: «Se il Milan spende 96 milioni di stipendi, noi ne cacciamo 136. Siamo fuori di 220 milioni»"