Gazzetta - De Laurentiis sorpreso dalle parole di Gattuso: pensava che lo sfogo del tecnico si fosse esaurito con la polemica aperta in Coppa Italia

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Ieri mattina, De Laurentiis ha voluto ascoltare l’intervista completa del tecnico, rilasciata a Sky, perché domenica era in viaggio. Di certo, è rimasto sorpreso dalla durezza delle critiche che gli sono state rivolte, perché pensava che lo sfogo dell’allenatore si fosse esaurito con la polemica aperta dopo la vittoria in coppa Italia, contro lo Spezia. Ed invece, Gattuso ha scelto la via dello scontro, come se avesse capito che la sua avventura napoletana abbia pochissime possibilità di poter proseguire. Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata a Gattuso per chiudere la polemica. Ma, il tecnico ha scelto di andare oltre, ridimensionando i gesti dello stesso De Laurentiis che è stato al fianco della squadra nelle ultime due vigilie (Spezia e Parma), dopo aver pagato 3 stipendi per un totale di 22 milioni e 200 mila euro, compreso quello di gennaio. Insomma, l’affronto non l’aveva previsto".