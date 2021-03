Gazzetta - De Laurentiis ha contestato a Gattuso le scelte di Hysaj e Maksimovic! I loro procuratori lavorano da mesi per trovare nuove squadre

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è sotto accusa da settimane, ormai, e da questa situazione pare complicato uscirne secondo la Gazzetta dello Sport.

"Il pareggio di Reggio Emilia ha aperto a nuove critiche. Le scelte, certo, non sono sempre state il massimo. Aurelio De Laurentiis gli ha contestato quelle di Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj, due giocatori a scadenza, che non hanno voluto rinnovare e che a fine stagione andranno via. I procuratori dei due stanno già lavorando da mesi per garantire loro la futura destinazione. Piccoli particolari, che sono stati ingigantiti dalle prestazioni e dai risultati poco esaltanti"