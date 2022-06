Gazzetta - De Laurentiis ha aperto al rinnovo Ospina ma c'è un dettaglio che raffredda la firma

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà le ultime sulla trattativa per il rinnovo di David Ospina con il Napoli. Il presidente de Laurentiis attende adesso una risposta a stretto giro.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Già perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha aperto al rinnovo di Ospina, ma attende una sua risposta, in termini anche di ingaggio, visto che il club ha spiegato di dover contenere i costi. Risposta che ancora non c’è e questo raffredda la pista della conferma del colombiano. Al tempo stesso resta in sospeso anche la posizione di Alex Meret".