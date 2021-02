Gazzetta - De Laurentiis furioso! Gattuso si gioca tutto con Atalanta e Juventus

Ultime notizie Napoli - Nessun provvedimento. Per il momento. Gattuso vive il disagio della settima sconfitta in campionato, e sa che il suo destino è legato ad un filo sottile, che potrebbe spezzarsi nel giro di sette giorni secondo la Gazzetta dello Sport.

"De Laurentiis non ha seguito la squadra, ha visto la partita nella sua residenza romana. Il presidente è deluso dal risultato, lo spettacolo offerto dai suoi l’ha contrariato parecchio. La sconfitta di Genova è un ulteriore motivo di riflessione, per lui. Dovrà ragionare sul da farsi, decidere se bisognerà andare avanti con Gattuso o accelerare i tempi del distacco, senza aspettare la fine della stagione. Una decisione non semplice da prendere, in ogni modo, perché a prescindere dallo scudetto, il Napoli è ancora in gioco per gli altri obiettivi"