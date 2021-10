Gazzetta - De Laurentiis e la voce sull'acquisto della Roma nel 2016: il retroscena

Napoli calcio - C'era qualcuno che voleva che la Roma fosse comprata da Aurelio De Laurentiis nel 2016. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la vita romana del presidente del Napoli raccontando quella voce che lo voleva presidente giallorosso qualche anno fa.

"Oggi quelle provocazioni sono diventate quasi rimpianti perché sulla sponda giallorossa hanno visto in questi anni passaggi americani e nessun trofeo vinto. Mentre proprio all’Olimpico Aurelio esultava alzando due Coppe Italia. Qualcuno si augurava pure che De Laurentiis lasciasse il Napoli per prendere la Roma. E probabilmente proprio dai tavoli del Moro partì nel 2016 una voce “accreditata” che il produttore stesse per acquistare il club giallorosso. Una speranza più che una notizia. Aurelio allora era innamorato di Sarri e ci teneva al suo giocattolo. Proprio come oggi, in piena crisi finanziaria, grazie alla scelta Spalletti si ritrova con un gioiello in mano, esempio di oculata gestione dei bilanci".