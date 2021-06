Gazzetta - De Laurentiis deciso a proporre un rinnovo ridotto del 30% a Insigne: il patron irremovibile, decisivo l'incontro dopo l'Europeo

CALCIOMERCATO NAPOLI - Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tiene banco la questione legata al rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano, De Laurentiis vorrebbe far firmare un nuovo contratto ridotto del 30% al capitano.

RINNOVO INSIGNE: IL PIANO DI DE LAURENTIIS

Il quotidiano scrive: "Tra le parti non c’è stato ancora nessun incontro concordato, si sa dell’intenzione del presidente di proporgli una riduzione dell’ingaggio fino a 3,5 milioni di euro e di una richiesta della controparte che si aggira intorno ai 5 milioni. Insomma, vista così, la questione sembra che non abbia una via di uscita. Ma la volontà delle parti è quella di continuare insieme. Il Napoli ha bisogno del suo capitano e Lorenzo fa fatica a vedersi con una maglietta diversa da quella azzurra. Ma può bastare la sola volontà? Sembrerebbe di no, perché l’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il prossimo sarà l’ultimo importante della sua lunga carriera ed è ipotizzabile che voglia realizzare il più possibile in termini economici. De Laurentiis, tuttavia, non è intenzionato a cedere, ha imposto ai suoi collaboratori la nuova politica societaria e non vuole recedere, anche se è consapevole di poter perdere il giocatore più rappresentativo".