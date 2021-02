Gazzetta - De Laurentiis avrebbe esonerato Gattuso un mese fa se Benitez gli avesse detto di sì: lo spagnolo non se l'è sentita di subentrare

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli perde punti e perde anche milioni di euro, perché la valutazione dell’organico sta avendo un movimento al ribasso. In pratica, c’è il rischio concreto che la rosa possa continuare a svalutarsi da qui al termine della stagione. L’irritazione di De Laurentiis nasce proprio dalla prospettiva di dover mettere mano alle riserve per contrastare le eventuali passività pur avendo un bilancio florido. Il momento attuale richiede riflessioni equilibrate ed è per questo che il presidente non è intervenuto con una decisione forte come l’esonero di Rino Gattuso. Magari se Rafa Benitez gli avesse detto di sì l’avrebbe già mandato via da un mese. Ma il tecnico spagnolo non se l’è sentita di subentrare".