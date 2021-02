Gazzetta - Da qui al ritorno il Napoli spera di recuperare Osimhen! Le ripartenze non trovano profondità per mancanza di precisione

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sta uscendo da un periodo delicato e Gattuso ha preferito un atteggiamento più difensivo contro l’Atalanta in Coppa Italia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“Da qui ai prossimi sei giorni gli azzurri sperano di recuperare Osimhen, ieri visto solo nei minuti finali, il nigeriano che proprio all’Atalanta segnò il suo primo gol italiano. Le ripartenze del Napoli non trovano profondità per mancanza di precisione e per l’esperienza di Romero che con un fallo su Lozano e un intervento su Politano rimedia in qualche modo. Il Napoli almeno nel primo tempo con Insigne era arrivato a una conclusione pericolosa, non riesce mai a innescare Lozano nella profondità”