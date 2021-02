Gazzetta - Da inizio stagione l'organico del Napoli si è svalutato di circa 127 milioni

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul valore della rosa del Napoli: "Il Napoli ha la necessità di ritornare a vincere e centrare quanto meno la zona Champions. Il minimo sindacale, insomma, per evitare un vero e proprio flop finanziario. Il rischio è elevatissimo, stare fuori dall’Europa che conta comporterebbe un danno di una cinquantina di milioni, tra premi e contratti commerciali. E, a cascata, ricadrebbe anche sulla valutazione dell’organico. Confrontando il valore iniziale dei giocatori più importanti con il presunto attuale, potrebbe esserci una differenza di 127 milioni di euro in meno. Difficilmente, infatti, De Laurentiis potrà contare sugli 80 milioni chiesti nella scorsa estate al Psg per cedere Koulibaly. Così come non potrà chiedere al Real Madrid o al Barcellona più di 40 milioni per Fabian Ruiz rispetto ai 60 chiesti. Tre estati fa, poi, sono stati investiti 30 milioni di euro per garantirsi il portiere del futuro ma, al momento, Meret sta giocando soltanto per l’indisponibilità di Ospina. Il ragazzo rischia di perdere l’ Europeo e il club di vederne svalutato il valore. Il discorso, tuttavia, resta legato all’andamento di questa stagione".