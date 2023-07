Gazzetta - Cuadrado sarà un nuovo calciatore dell'Inter: contratto annuale

Serie A - Juan Cuadrado sarà un nuovo calciatore dell'Inter scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Incredibile la coincidenza, ripensando a quanto successo tre mesi fa a Torino, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, quando Cuadrado fece espellere Lukaku dopo la sua esultanza ritenuta polemica e provocatoria nei confronti del pubblico bianconero. Cuadrado che poi venne praticamente alle mani nell’infuocato post partita con Samir Handanovic.

Espulsione per entrambi e scatto in avanti di Cuadrado nella lista dei giocatori meno amati dalla tifoseria dell’Inter, come appunto è stato sottolineato in tantissimi commenti in giro per il web. Cuadrado firmerà per un anno a 2,5 milioni netti e nei prossimi giorni sarà a Milano per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra".