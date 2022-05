Gazzetta critica ADL: strano suggerisca a Spalletti di avere casa a Napoli quando il suo club non ha una sede in città

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul clima che c'è in città intorno a De Laurentiis e Spalletti. Il quotidiano si sofferma in particolar modo su una battuta recente del presidente nei confronti del proprio allenatore.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su de Laurentiis:

"Il linguaggio di De Laurentiis spesso si rivela divisivo nelle sue affermazioni. E non tutti riescono a capire il messaggio che vuole inviare. Strano che suggerisca al proprio allenatore di avere un’abitazione napoletana quando il club negli ultimi 18 anni, quelli della gestione di De Laurentiis, non abbia mai avuto una sede in città, fosse solo di rappresentanza. Parole divisive, appunto. Però nulla che possa rendere questa analisi collegabile con certi gesti violenti".