Gazzetta - Cristiano Ronaldo offerto alla Roma: il retroscena

Serie A - Cristiano Ronaldo offerto alla Roma. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come Mourinho possa essere l'uomo in grado di poter portare a termine questa operazione di mercato.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Lo sfondo è lo straordinario panorama della Roma giallorossa, che calcisticamente vive sul carburante portoghese assicurato dal g.m. Pinto, il portiere leader Rui Patricio e, soprattutto, lo straordinario carisma di José Mourinho, profeta di vittoria ma soprattutto di speranza. Se a questo aggiungiamo il fatto che il manager di Cristiano è lo stesso dello Special One – l’onnipotente Jorge Mendes – si capisce perché da giorni la Capitale viva in fibrillazione per la certezza dell’arrivo dell’attaccante alla Roma, tanto che i bookmaker lo quotano a 2 e spiccioli. Perché che Mendes l’abbia offerto ai suoi connazionali sembra proprio sicuro, nonostante che ai tempi del Real Madrid il rapporto fra la superstar in campo e quella in panchina non siano stati proprio idilliaci".