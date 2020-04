Gazzetta - Contratti in scadenza e prestiti, può scoppiare il caos a giugno: Mertens-Napoli è il caso limite

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta sottolinea come ad oggi non ci sia certezza sui contratti di quei calciatori in scadenza il 30 giugno: "Due mesi in apnea, se non si corre ai ripari. Il calcio italiano ha l’obbligo di trovare soluzioni efficaci ed intelligenti per evitare di cadere in un burrone giuridico che rischia di inghiottire le relative certezze di questi tempi pieni di affanni. Dal 1° luglio, infatti, con chi giocheranno i calciatori col contratto in scadenza? E quelli in prestito da chi verranno pagati? La maggior parte delle squadre di Serie A ha in casa problemi di questo tipo. Che dire di Mertens? Il belga non ha ancora rinnovato con il Napoli e dal 30 giugno in poi è in teoria libero di giocare con chi meglio ritiene. Ovvio, è un caso limite, ma non inverosimile"