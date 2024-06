Gazzetta - Conte ritiene la figura di Oriali fondamentale per due motivi

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza che ricopre Gabriele Oriali per Antonio Conte:

"Conte si legherà al Napoli per le prossime tre stagioni a 6 milioni netti più bonus: porterà con sé Lele Oriali, in qualità di coordinatore dello staff. Oriali è una figura fondamentale per Conte, nella gestione dello spogliatoio e soprattutto come collante tra giocatori, staff tecnico e società. Si sono legati ai tempi della Nazionale e poi Antonio lo ha voluto con sé all’Inter, dove hanno vinto uno scudetto".