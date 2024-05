Gazzetta - Conte ripartirà da questi tre nomi per rifondare il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha indicato i tre nomi da cui riaprtirà Antonio Conte per rifondare il suo Napoli. In difesa si punterà tutto su Amir Rrahmani secondo il quotidiano:

"Al momento ci sono tre uomini da cui ripartire: Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Rrahmani è stato il capitano a Firenze, nell’unica partita in cui Di Lorenzo non ha giocato: Amir – come tutti – ha avuto una stagione storta, ma resta giocatori affidabile, che in passato si è messo in evidenza giocando in una difesa a tre. Centrale o braccetto di destra, Rrahmani è l’unico difensore sicuro di far parte del nuovo progetto. E non cambierà la spina dorsale: Lobotka e Anguissa garantiscono esperienza, qualità, fisicità, senso tattico e dinamismo".