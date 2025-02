Gazzetta - Conte ha un motivo grande per sorridere nonostante il pari con la Lazio

Napoli - Contro la Lazio sono sicuramente due punti persi per Antonio Conte. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega però come, nonostante il risultato dell'Olimpico, l'allenatore del Napoli ha un motivo grande per sorridere.

Lazio Napoli 2 2

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“L’amico Baroni lo ha fregato ancora. E stavolta brucia molto più delle altre. Perché se in Coppa era un Napoli sperimentale e lo 0-1 del Maradona non drammatico, questi due punti persi all’ultimo confermano il momento no: il terzo pari consecutivo è una frenata netta, se porterà poi al sorpasso in vetta dipenderà dall’Inter stasera. Ma intanto, Antonio Conte ha un motivo grande per sorridere. Nell’emergenza, ha ritrovato un protagonista. Doveva essere la partita ddi Giacomo Raspadori e così è stato”.