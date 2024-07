Gazzetta - Conte figura determinante nel ricucire lo strappo tra club e Di Lorenzo: ecco cosa ha fatto

Antonio Conte vuole rigenerare nella testa e nelle gambe Giovanni Di Lorenzo dopo un anno molto difficile. Il nuovo allenatore intende puntare senza ombra di dubbio sul capitano che ha bisogno di resettare gli ultimi mesi complicati tra Napoli e le critiche ricevute in Nazionale dopo l'ultimo Europeo. Conte, dal punto di vista tattico, ha già in mente due ruoli per Di Lorenzo. Il primo è braccetto di destra, l'altro esterno a tutta fascia.

Calciomercato Napoli: Conte punta su Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il capitano del Napoli: