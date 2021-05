Gazzetta - Con la Champions arriverà il rinnovo di Insigne: prenotati anche altri due colpi

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la qualificazione in Champions League da parte del Napoli porterebbe non solo al rinnovo di Lorenzo Insigne ma anche ai colpi Zaccagni e Kaio Jorge.

Lorenzo Insigne

NAPOLI IN CHAMPIONS: GLI ACQUISTI

La rosea scrive: "Meglio uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo Insigne, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno. Finora le parti hanno evitato una trattativa vera e propria. La maturazione completa del napoletano, prossimo ai trent’anni, dovrebbe consigliare il Napoli a trovare presto un accordo sul prolungamento. Magari non agli attuali 4,6 milioni netti stagionali, ma a un ingaggio congruo ed equilibrato rispetto all’attuale crisi economica mondiale. Ciò detto gli scouting del club azzurro sono sempre in movimento e le attenzioni sono concentrate sul brasiliano Kaio Jorge, classe 2002 del Santos, già campione del mondo Under 17. Sarebbe un investimento, da far maturare oggi alle spalle di Mertens e che domani potrebbe prendere il ruolo dell’eclettico belga nella rosa del Napoli. Altro profilo seguito da tempo è quello del trequartista del Verona Mattia Zaccagni"