Gazzetta - Cena De Laurentiis e gruppo squadra: il patron fissa premio vittoria Champions

Calcio Napoli - Ieri sera c'è stata la cena in casa Napoli con Aurelio de Laurentiis che ha invitato Luciano Spalletti e tutta la squadra in una nota braceria in provincia di Caserta. la squadra si è dunque ritrovata a tavola con il presidente usufruendo anche del giorno libero. Oggi tutti torneranno a lavoro in quel di Castel Volturno per preparare la sfida di domenica che vedrà gli azzurri giocare alle 12,30 contro lo Spezia.

De Laurentiis fissa premio Champions

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, il presidente de Laurentiis ieri durante la cena di gruppo ha detto ai suoi che fisserà un premio per la vittoria della Champions League. Quella del patron, dice Gazzetta, non è un gesto di chi si è montato la testa bensì De Laurentiis ha capito che con Spalletti e squadra si può davvero alzare l'asticella e sognare.