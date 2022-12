Gazzetta celebra Osimhen: è il miglior '9' della Serie A! Simeone e Raspadori utilissimi in sua assenza

Il Mondiale ha sancito il ritorno prepotente del centravanti classico, vero, a guidare l’attacco: una necessità, in molti casi. La stessa che avvertono Juve e Inter alla rincorsa del Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Vlahovic ha saltato le ultime quattro giornate pre-sosta per infortunio - prima aveva segnato 6 gol, ma il rendimento non è mai stato devastante come da previsioni -, Lukaku si è visto ancora meno. Di loro, adesso, tornano ad avere bisogno Juventus e Inter.

L’inseguimento al Napoli in fuga, trascinato proprio dal miglior 9 attuale della Serie A Victor Osimhen (e dagli altri due, Simeone e Raspadori, utilissimi durante l’assenza del nigeriano), passa inevitabilmente dalla forza dirompente dei loro numeri 9"