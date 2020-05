Gazzetta - Cavani-Inter, offerto un ricco triennale: cifre e dettagli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Cavani e l'Inter: "L’idea sarebbe quella di un triennale, legame lungo per un trentatreenne. L’offerta importante è volta a confortare il giocatore sulla fiducia dell’Inter sulle sue possibilità di cambiare ancora le sorti di un club e al tempo stesso riduce il gap economico fra lo stipendio attuale dell’uruguaiano, 12 milioni di euro, e il top nel monte ingaggi nerazzurri, quei 7,5 milioni più bonus che già hanno convinto Lukaku ed Eriksen. Una cifra che in casa nerazzurra non si vuole superare, per equilibri di bilancio e di spogliatoio. Però, appunto, l’intenzione è di fare il massimo per portare Cavani a Milano: sarebbe una polizza d’assicurazione totale in ottica Lautaro"