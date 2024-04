Gazzetta - Caprile verrà riconfermato in rosa dal Napoli la prossima stagione

Calciomercato Napoli - Elia Caprile non si muoverà da Napoli la prossima stagione si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il club sembra intenzionato a riconfermarlo in rosa dopo l'ottima stagione in prestito all'Empoli. Il reparto dei portieri del Napoli resta sotto osservazione. Se Caprile dovesse restare, non ci sarebbe spazio per il riscatto del cartellino di Gollini. Per Meret, scrive Gazzetta, anche con il rinnovo automatico per un'altra stagione non è da escludere un addio.