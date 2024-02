Gazzetta - Calcio italiano pieno di debiti: solo il Napoli ed altre due squadre resistono con bilanci sani

Il calcio italiano continua ad accumulare debiti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione drammatica del nostro calcio. Il Napoli, insieme a Milan ed Atalanta, è tra quelle squadre che ha un bilancio non in rosso:

"Nell’ultimo decennio il torneo italiano è quello che è cresciuto di meno: +60% contro il +130% degli inglesi, il +100% degli spagnoli e il +80% dei tedeschi. E, in tempi più recenti, si è avvitato in una stagnazione plasticamente rappresentata dagli esiti delle ultime aste dei diritti tv

Solo due squadre non hanno debiti con le banche, Fiorentina e Monza, non a caso sostenute massicciamente dalle rispettive proprietà. Tra le grandi, Napoli, Milan e Atalanta sono quelle meno indebitate. Sono le stesse che hanno chiuso in utile gli ultimi bilanci (assieme a Lecce e Sassuolo). Di contro, Juventus, Roma e Inter sono quelle con le perdite più elevate: 312 milioni in tre".