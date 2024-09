Gazzetta - C’è un Napoli-1 e un Napoli-2, sembrano fatti a immagine e somiglianza di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - C’è un Napoli-1 e poi c’è un Napoli-2, sembrano fatti a immagine e somiglianza di Antonio Conte come scrive la Gazzetta dello Sport.

C’è un Napoli-1 e un Napoli-2

Hanno l’espressione del maschio alfa in qualsiasi zona del campo e "combinandoli a Castel Volturno qualcosa di sorprendente può venire fuori: la formula non richiede (non sino a prove contrarie) revisioni o riconversioni e per quel 3-4-2-1 che pare il mantra d’un allenatore deciso a stupire con effetti immediati, persino qualche buco (a destra? in difesa?) può essere occultato".